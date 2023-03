Odvážny plán: bratislavské letisko chce spustiť lety do Košíc. Jeho šéf teraz potvrdil, že už rozbehol dôležité rokovania

Slováci momentálne nemôžu lietať medzi Bratislavou a Košicami. Odkedy letecká spoločnosť ČSA pred pár rokmi zrušila linku medzi Prahou, Bratislavou a Košicami, cestujúci s túžbou letecky sa presunúť medzi dvoma najväčšími mestami nemajú k dispozícii žiadne spojenie.

Bratislavské letisko však podľa HNonline chce túto linku obnoviť. O možnostiach momentálne rokuje s ministerstvom, so župami aj s magistrátom hlavného mesta.

„Zvolali sme okrúhly stôl s bratislavským VÚC, hlavným mestom, s ministerstvom dopravy a práve toto má byť jednou z tém,“ potvrdil v rozhovore pre HN riaditeľ Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava Dušan Keketi.

Letisko momentálne zháňa aerolinku, ktorá by spojenie Bratislavy a Košíc bola ochotná pokryť. Keďže národného dopravcu nemáme, jednou z možností je využiť podobne ako pri autobusoch tzv. výkony v štátnom záujme. Znamená to, že štát by linku finančne dotoval, lebo bez finančnej podpory úradov by zrejme pre aerolinky nebola ekonomicky zaujímavá.

„Len ťažko presvedčíme Ryanair o tom, aby tu vytvoril nejaké medzimestské spojenie,“ povedal Keketi. Preto hľadá dotáciu, ktorá by motivovala aerolinku podstúpiť riziko a začať ponúkať medzimestské lety.

