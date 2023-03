Rozlúč sa s pekným počasím. Už tento víkend zažije Slovensko nepríjemnú zmenu, priprav sa na zimu, búrky a víchrice.

OK

Teploty tento týždeň prekonávajú maximá. Hneď po prvom jarnom dni začali každým dňom stúpať a koncom pracovného týždňa sa Slováci môžu tešiť na príjemné počasie. V najteplejších oblastiach v piatok očakávame až 22 stupňov Celzia. Predpoveď počasia sa však prudko mení a čaká nás búrlivý víkend, informuje iMeteo.sk.

Už v piatok popoludní začne pribúdať oblačnosť a vo večerných hodinách môžeme očakávať príchod studeného frontu.

V noci na sobotu začne pršať na viacerých miestach na Slovensku a víkend sa bude niesť v znamení búrok, prehánok a nespoľahlivého, premenlivého počasia. Začne k nám prúdiť vzduch z oblasti Severného mora, ktorý do Európy prinesie veľmi veterné počasie.

Ničivý vietor by sa mal Slovensku vyhnúť, no teploty klesnú. Maximálne denné teploty sa budú udržiavať v intervale od +8 do +15 °C a ešte výraznejšie sa má ochladiť začiatkom budúceho týždňa. Vo vyšších polohách sa môže znovu objaviť sneh.

Zdroj: Pxhere

