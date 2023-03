Slováci dostanú za staré ruské migy vrtuľníky a rakety za takmer miliardu. Naď zverejnil kompletnú ponuku USA

Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že Slovensko získa dvanásť bojových vrtuľníkov AH-1Z Viper od výrobcu Bell. Spolu s vrtuľníkmi získame aj vycvičených pilotov a technikov a tiež 500 rakiet Hellfire. Slovensko by malo výzbroj získať za odovzdanie Migov-29 Ukrajine.



Podľa Naďa sa hodnota materiálu pohybuje okolo jednej miliardy dolárov. Slovenská republika však zaplatí iba 340 miliónov v horizonte troch až štyroch rokov. Zvyšok, teda približne 660 miliónov, Slovensko dostalo do daru od amerického vládneho fondu. Ak by sme túto ponuku nezobrali, vrtuľníky by išli do inej krajiny. Podľa ministra je ponuka naozaj výhodná, pretože bojové vrtuľníky Slovensko nemá.

„Takže si to zhrňme: za 13 starých migov (Maďarsko opakovane nedokázalo svojich 19 MiG-29 predať ani za približne 10 miliónov eur) a menšiu časť systému PVO KUB máme ponuku za približne 660 miliónov vo forme úplne nových vrtuľníkov s komplet príslušenstvom a množstvom sofistikovaných rakiet a k tomu v hotovosti približne 200 miliónov z Európskeho mierového nástroja za migy a 50 miliónov za systém KUB,“ napísal minister na Facebooku.

Celková výška kompenzácie podľa neho teda prekročí 900 miliónov eur.







