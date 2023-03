Bitcoin posledné dni extrémne rastie. Toto sú dôvody, ktoré prispievajú rastu kryptomien

OK

Cena bitcoinu rastie a podľa analytikov posilňuje aj na svojom význame. Najstaršia a najrozšírenejšia kryptomena po vyše pol roku prekonala hranicu 28 000 amerických dolárov za 1 bitcoin (26 126 eur).

Týždenné 25-percentné zhodnotenie voči doláru dosiahol naposledy pred dvoma rokmi, upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



Krachy amerických bánk podľa Kovandu znižujú pravdepodobnosť ďalšieho razantného rastu úrokových sadzieb v USA a úvery by tak mohli zlacnieť skôr, ako investori doposiaľ očakávali. „Mohli by teda zlacnieť aj investície vrátane tých rizikových, napríklad práve do bitcoinu,“ uviedol Kovanda.

Dodal, že za rastom kryptoaktív môže byť aj očakávaný pokles inflácie.



Kovandov pohľad dopĺňa aj prehľad predpovedí na rok 2023 v kryptoodvetví od spoločnosti BitMEX, ktorá je jednou z popredných svetových kryptobúrz na obchodovanie s derivátmi. V prvom scenári spoločnosť ráta so zvýšením ochoty investorov investovať, najmä z dôvodu posilňovania rizikových aktív. Analytici BitMEXu považujú za najpravdepodobnejšie, že nastane znižovanie úrokových sadzieb a oživenie bitcoinu a etherea.



V druhom scenári očakávajú opatrnosť a obavy zo stagflácie, čo negatívne ovplyvní ceny kryptoaktív. Túto hypotézu však považujú za menej pravdepodobnú, najmä z dôvodov klesajúcej inflácie a aktuálnej relatívnej stability ceny bitcoinu.



Tretí scenár už podľa BitMEXu prebieha. V ňom sa kryptomeny postupne stávajú menej rizikovým aktívom, najmä z dôvodu inovácií a zvyšujúcich sa počtov prípadov ich použitia, zatiaľ čo sa vyvíjajú regulácie na ochranu investorov. Bitcoin a ethereum sa podľa spoločnosti opäť stanú dominantnými virtuálnymi menami, zatiaľ čo mnohí maloobchodní používatelia sa s kryptomenami stretnú prvýkrát prostredníctvom hier novej generácie, NFT, Web3 spektra a platformy metaverse.



Bitcoin vznikol pred štrnástimi rokmi v čase svetovej finančnej krízy ako reakcia na záchranné, netrhové pôžičky krachujúcim bankám a finančným inštitúciám. Takéto pôžičky podľa Kovandu zachraňovali finančníkov, no znehodnocovali tradičné meny, čím poškodzovali bežných občanov. Bitcoin teda podľa analytikov môže v čase aktuálnych bankových otrasov znovu nabrať na sile. Aktuálna cena 1 bitcoinu je 28 279 amerických dolárov (USD).

