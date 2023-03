Nové detaily o tragédii v Petržalke, pri ktorej vypadli z okna muž a potom žena: Nejasnosti otvárajú stále viac otázok

OK

V Petržalke na Vyšehradskej ulici v Bratislave zomreli v nedeľu dvaja dospelí ľudia a jedno dieťa. Podľa informácií portálov tvnoviny.sk a noviny.sk najskôr približne o desiatej ráno vypadol z okna muž, ktorý spadol na betónovú plochu. Utrpel vážne zranenia, ktorým podľahol pri prevoze do nemocnice. Približne o päť až šesť hodín na to vypadla pravdepodobne z okna alebo balkóna rovnakého bytu aj žena. Záchranné zložky k nej privolali po 15.00 h. Žena zraneniam na mieste podľahla.

Podľa informácií viacerých portálov boli muž a žena v súrodeneckom vzťahu, presnejšie informácie o prípadnom motíve však nie sú známe. Noviny.sk tiež informujú, že žena mala na tele viacero bodných rán.

Televízia Markíza ďalej informuje, že medzi desiatou ráno a treťou popoludní polícia intenzívne pracovala na tom, aby lokalizovala byt, z ktorého vypadol muž. Použili údajne aj dron. Podarilo sa im to však až o niečo neskôr, keď už pracovali s informáciou, že sa predmetný byt nachádza medzi štvrtým a šiestym poschodím. Keď sa dostali do správneho bytu, našli v ňom telo asi 10-ročného chlapca, pravdepodobne syna nebohej ženy. Aj on mal údajne na tele viacero bodných rán.

Prípad vyvoláva množstvo otázok týkajúcich sa toho, čo presne sa v byte na Vyšehradskej ulici v Bratislave stalo. Polícia zatiaľ neposkytuje viac informácií a nevysvetlila ani to, prečo trvala lokalizácia bytu niekoľko hodín.

Prípadu sa venuje vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Psychologickú a ďalšiu pomoc poskytujú:

– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

– Online poradňa

– Online poradňa pre mladých

– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212

– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, alianciazien@alianciazien.sk

– Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj

