VIDEO: Rusi údajne útočia zakázanými termitovými bombami. Zápalný dážď prepáli aj oceľ

Rusko údajne počas víkendu zaútočilo na ukrajinské mesto Vuhledar zakázanou zapálenou muníciou. Zábery z mesta zverejnili na Twitteri aj analytik Alex Kokcharov a poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko. „Objavilo sa video z údajného ruského útoku zakázanou zápalnou muníciou,“ píše Geraščenko na Twitteri.

Z videa nie je možné rozpoznať, o akú zbraň ide. Portál Seznam Zprávy píše, že môže ísť o útok fosforom a do úvahy pripadá aj termitová zbraň, ktorá vďaka svojmu zloženiu dokáže chrliť „dážď“ s teplotou až 2-tisíc stupňov Celzia, vďaka čomu prepáli aj oceľ. Tieto zbrane spôsobujú obrovské a ťažko kontrolovateľné škody. Medzinárodné právo ich zakazuje používať v prípade, že môžu ohroziť civilné obyvateľstvo.

Pri Vuhledare sa v posledných dňoch a týždňoch odohrali tvrdé bitky, údajne aj najväčšia tanková bitka vo vojne vôbec. Pre Rusov je podľa magazínu Forbes Vuhledar kľúčovým mestom. V baniach blízko mesta sa údajne nachádza viac ako 200 miliónov ton uhlia, o ktoré majú Rusi záujem.

Použitie zápalnej munície vo Vuhledare by pre Rusov nebolo po prvýkrát, čo použili zakázanú zbraň. Na Ukrajine opakovane používajú aj vákuové bomby, ktoré spôsobujú obrovské škody.

Použitie chemických bômb sa reguluje viac ako použitie vákuových. Napriek tomu sú zakázané zbrane, ktoré zabíjajú všetko živé vrátane civilného obyvateľstva.

