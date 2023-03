Na predčasný dôchodok budú mať možno nárok aj nezvyčajné povolania. Poslanci chystajú veľkú zmenu

OK

Novela by nadobudla účinnosť na začiatku septembra.

Podľa návrhu novely zákona z dielne SaS by sa do obdobia poistenia na účely získania nároku na materské mohli po novom započítavať skončené aj trvajúce povinné nemocenské poistenia. Zmena v nároku na materskú má tak zjednoznačniť právnu úpravu, ktorá spôsobuje svojvoľný výklad Sociálnou poisťovňou (SP).

Súčasná prax SP totiž vedie k situácii, keď zamestnankyňa, ktorá pracovný pomer ukončí, získa materskú vďaka ochrannej lehote, pričom tá, ktorá ďalej pracuje a zaplatí viac odvodov, materskú nezíska, ak s iným už ukončeným pracovným pomerom nezískala 270 dní nemocenského poistenia. Uvedený postup Sociálnej poisťovne podľa SaS týmto spôsobom neguje úmysel časti zákona, ktorý materské priznáva po 90 dňoch nemocenského poistenia v novom zamestnaní.

Druhá navrhovaná zmena by mala rozšíriť poberanie predčasného dôchodku pre osoby v postavení takzvaných slobodných povolaní, ako napríklad znalci, advokáti či audítori, ktorí by po novom neboli považovaní za samostatne zárobkovo činné osoby.

Ak novela prejde, nadobudne účinnosť na začiatku septembra. Ministerstvo financií SR poukázalo, že návrh zákona SaS by mal podrobne uviesť a zdôvodniť všetky predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na tento rok, no aj na tri nasledujúce rozpočtové roky.

