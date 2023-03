NASA objavila nový asteroid. Má „malú šancu“, že zasiahne Zem, možnú zrážku odhadujú na symbolický deň

OK

Nedávno objavený asteroid pomenovaný 2023 DW má „malú šancu“ zasiahnuť planétu Zem na Valentína roku 2046, píše CNN. Podľa NASA meria v priemere asi 50 metrov, veľkosťou je prirovnávaný k olympijskému bazénu a letí rýchlosťou 25 kilometrov za sekundu.

V súčasnosti sa nachádza od zeme asi 18 miliónov kilometrov. Najbližší potenciálny dopad so Zemou je odhadovaný na 14. február 2046. Ďalšie potenciálne dopady pripadli na rôzne dátumy v rozmedzí rokov 2047 až 2054.

Zdroj: NASA

Šanca, že náš trafí, je podľa výpočtov Európskej vesmírnej agentúry 1:625. Prepočty NASA však šancu navýšili na 1:560. Predstavitelia NASA však zdôrazňujú, že pravdepodobnosť dopadu sa môže po ďalších analýzach výrazne zmeniť. Riziko pri novo objavených mimoplanetárnych objektoch býva pritom spočiatku nadhodnocované.

Na Turínskej stupnici určujúcej nebezpečenstvo dopadu objektov na Zem sa asteroid DW 2023 nachádza na prvom bode z desiatich. To značí, že pravdepodobnosť kolízie so Zemou je extrémne nízka a verejnosť by sa preto vraj nemala ničoho obávať.

