Otec tĺkol vlastné dieťa na hlavnej stanici v Bratislave. Videli sme, ako ho vliekol po zemi a fackoval

Po ceste na vlak sme sa v piatok poobede na hlavnej stanici v Bratislave stali očitými svedkami násilného incidentu. Muž v strednom veku vliekol po zemi asi 10-ročného plačúceho syna. Následne ho začal v hlavnej hale fackovať.

Vo frekventovanom čase bola stanica plná ľudí. Dve ženy pribehli k mužovi a dieťaťu a snažili sa otca zastaviť. Chlapček sa držal za hlavu a plakal. Pribehol k nim aj ďalší mladý chlapec, ktorý sa snažil chlapčeka pred otcom chrániť vlastným telom.

Ľudia sa obete pýtali, čo sa deje, a vyčítali otcovi, že dieťa mlátil. Ten svoje správanie celý čas obhajoval.

„Chlapček celý čas hovoril, že chce ísť za svojou mamou,“ vysvetlila nám žena, ktorá bola pri ňom ako prvá. Keď však matke chlapca volali, povedala, že poňho nemôže ísť, lebo má údajne niečo s nohou.

„Ja mám doma dieťa v rovnakom veku. Zostanem s ním celý čas, keby bolo treba,“ povedala ďalšia očitá svedkyňa.

Po pár minútach začal byť chlapcov otec agresívny a sotil do mladého študenta, ktorý chránil jeho syna. Vtedy sme navrhli, že zavoláme políciu. Chlapec celý čas plakal a držal sa za hlavu, kde mal červenú škvrnu.

Keď sme opísali polícii, čo sa deje, do pár minút boli na mieste. Prišlo 6 policajtov z rôznych oddielov. Ihneď chlapca oddelili od otca a začali spovedať očitých svedkov vrátane nás.

Obeť incidentu im ochotne nadiktovala meno a vek. Dieťa pôsobilo, že je v šoku. Policajt ho citlivo odviedol nabok a rozprával sa s ním, kým neprišla sanitka. Zdravotníci nás uistili, že chlapec vyzerá, že je v poriadku, no pre istotu ho zobrali do sanitky. Otec sa celý čas rozprával s políciou, no vyzeral, akoby bol duchom neprítomný.

Po tom, čo sme policajtom opísali incident, odviedli muža na policajnú stanicu. S objasnením incidentu pomáhali aj zamestnanci stanice, ktorí však tvrdili, že na danom mieste ho nemohla zachytiť bezpečnostná kamera.

Článok budeme aktualizovať.

Zdroj: Refresher/Kamila Šebestová

