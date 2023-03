Prečo sme sa ešte nestretli s mimozemšťanmi? NASA prišla s temnou teóriou

Jednou zo záhad, ktorá ľudstvo fascinuje už desiatky rokov, je koncept inteligentného mimozemského života. Prečo sme sa s ním nikdy nestretli? To je otázka, ktorú si kladú aj vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Teória Veľký filter

Skupina vedcov na čele s Jonathanom H. Jiangom z Jet Propulsion Laboratory (ktorá sa zaoberá vývojom pohonných jednotiek pre sondy a lietadlá NASA, pozn. red.) prišla vo svojom článku s názvom Vyhnúť sa Veľkému filtru: Mimozemský život a budúcnosť ľudstva vo vesmíre (Avoiding the Great Filter: Extraterrestrial Life and Humanity’s Future in the Universe) s teóriou, prečo sa obyvatelia Zeme doteraz nestretli s inými inteligentnými formami života.

Jednoducho povedané, domnievajú sa, že akýkoľvek inteligentný život zanikol skôr, než bol dostatočne vyvinutý na to, aby nadviazal kontakt alebo sa stretol s inou civilizáciou.

Teóriu označujú ako Veľký filter. V dokumente ju opisujú ako „jav, ktorý vyhladzuje civilizácie skôr, než sa môžu navzájom stretnúť. To môže vysvetľovať vesmírne ticho“. Vedci skrátka predpokladajú, že civilizácií podobných tej našej už vo vesmíre existovalo mnoho. Nedokázali však prežiť svoj rýchly rozvoj a zanikli skôr, než s kýmkoľvek iným nadviazali kontakt.

Teóriu Veľkého filtra formuloval už v 90. rokoch ekonóm Robin Hanson. Podľa neho existovala vždy aspoň jedna prekážka, ktorá mimozemským civilizáciám bránila. Podľa vedcov je na ceste k podobnej filtrácii aj ľudstvo. Obávajú sa výziev, ktoré ľudia musia prekonať, aby sa nezlikvidovali. Medzi najväčšie hrozby skupina expertov radí jadrové zbrane, zmenu klímy, globálne pandémie alebo umelú inteligenciu, ktorá by sa mohla vymknúť spod kontroly.

Zdroj: Unsplash/Bryan Goff