Ponuka snov? Slováci si môžu prácou pre EÚ v Bratislave zarobiť vyše 5 000 € mesačne, toto musíš spĺňať.

Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli na Facebooku informovalo o vypísaní šiestich pracovných pozícií, ktoré spadajú pod Európsky orgán práce European Labour Authority (ELA). Tento európsky úrad pritom sídli priamo v Bratislave, a tak by pre mnohých Slovákov mohol byť ideálnym miestom, kde sa zamestnať.

Ako sa píše v inzeráte, „hlavnou úlohou ELA je dohliadať nad správnym uplatňovaním európskeho pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v cezhraničných situáciách“. Na jednotlivé pozície musíš spĺňať špecifické podmienky, ktoré nájdeš v plnom znení inzerátov.

Úrad so sídlom v Bratislave hľadá na nižšie uvedené pozície kandidátov, ktorí môžu posielať svoje prihlášky do 9. marca 2023 do 12.00 h.

Senior úradník pre mobilitu pracovnej sily – informácie a služby.

Plat: od 5 757 € mesačne. Viac informácií



Senior úradník pre mobilitu pracovnej sily – vymáhanie a analýza.

Plat: od 5 757 € mesačne. Viac informácií



Úradník pre mobilitu pracovnej sily – inšpekcie.

Plat: od 5 092 € mesačne. Viac informácií



Úradník pre mobilitu pracovnej sily – prevádzkové analýzy a posudzovanie rizík.

Plat: od 5 092 € mesačne. Viac informácií



Úradník pre mobilitu pracovnej sily – strategické analýzy a posudzovanie rizík.

Plat: od 5 092 € mesačne. Viac informácií



Úradník pre podnikovú analýzu portálu EURES.

Plat: od 5 092 € mesačne. Viac informácií

