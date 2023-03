Policajti na Slovensku minulý týždeň zhabali až 30-tisíc dávok drog ako kokaín, MDMA či marihuana.

OK

Zaistenie takmer 20 kilogramov omamných a psychotropných látok je výsledkom protidrogových akcií, ktoré v uplynulých týždňoch vykonali príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s Policajným zborom SR.

Zo zaisteného množstva by bolo možné vyrobiť asi 30 000 jednotlivých dávok, pričom ich cena na čiernom trhu by sa pohybovala v rozmedzí od 75 000 do 375 000 eur, informovala v pondelok hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

„Príslušníci KÚFS v spolupráci s PZ SR vykonali v uplynulých týždňoch na území Slovenska štyri akcie zamerané na páchateľov, ktorí sa dlhodobo zaoberali nelegálnym dovozom omamných a psychotropných látok z tretích krajín sveta na Slovensko,“ priblížila.

Razie nadväzovali na minuloročnú akciu Kebab, v rámci ktorej zadržali balíky z USA obsahujúce 15 kg drog. Chodili na adresu občana Turecka, ktorý drogy distribuoval v uliciach Bratislavy. Na krytie a predaj využíval firmu, s ktorou podnikal.

Polícia zadržala 8 osôb

V rámci aktuálnych akcií vykonal KÚFS spolu s políciou sedem domových prehliadok, tri prehliadky iných priestorov, osobné prehliadky a zadržali osem podozrivých osôb. Počas nich našli a zaistili takmer 20 kg drog ako sušina marihuany, kokaín, MDMA alebo čokoláda s obsahom halucinogénnych látok.

„Na expertízu putovali aj zadržané digitálne váhy, obalový materiál či plničky. Podozrivým osobám zaistili tiež finančnú hotovosť vo výške asi 60 000 eur a osobné motorové vozidlo v hodnote 30 000 eur,“ vyčíslila Rybanská.

Voči štyrom podozrivým vyšetrovateľ PZ vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie. Podľa Trestného zákona hrozí páchateľom tejto trestnej činnosti v prípade uznania viny trest odňatia slobody vo výške 10 až 15 rokov. Nad ďalšou osobou visí trest 15 až 20 rokov za mrežami.

„Štyroch páchateľov tejto drogovej trestnej činnosti sudca vzal do vyšetrovacej väzby. Prípad je stále v štádiu intenzívneho vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.

