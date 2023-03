FOTO: Rusko bombardovaním vymazalo ukrajinské mesto z povrchu zemského. Dnes vyzerá ako z postapokalyptického filmu

Rusko zbombardovalo ukrajinské mesto Marjinka do posledného domu. Fotografie mesta z posledných dní pripomínajú zábery z postapokalyptických filmov. Mesto, v ktorom pred vojnou žilo takmer 10-tisíc obyvateľov, ruská armáda vymazala z povrchu zemského, upozornil portál tvnoviny.sk.

V meste Marjinka sa bojovalo už v roku 2014 počas ruskej anexie Krymu, no najväčšia skaza prišla až v roku 2022, keď sa mesto na niekoľko mesiacov dostalo do oblasti frontovej línie.





„Marjinka už neexistuje,“ napísal Andrij Jermak z prezidentskej kancelárie Volodymyra Zelenského na Telegrame. K oznamu priložil aj fotografie, ktoré jeho slová potvrdzujú.

Mesto nachádzajúce sa na západe Doneckej oblasti, ktorú dnes Rusko do veľkej miery okupuje, skončilo so zdevastovanými obydliami aj ulicami, z ktorých sa vytratila všetka zeleň.

Here is the video of the current look of #Maryinka. Heartbreaking 💔 pic.twitter.com/2oJYGyP9ir