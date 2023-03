Ruskí mobilizovaní záložníci dostali príkaz bojovať aj lopatami. Rusku údajne chýba munícia.

Ruskí mobilizovaní záložníci dostali príkaz bojovať na Ukrajine "strelnými zbraňami a lopatami". Dôvodom môže byť nedostatok munície. Vyplýva to z najnovšej správy britských tajných služieb, o ktorých v nedeľu informovalo britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/1rgcwN71nQ pic.twitter.com/aoDmbCIQ6v