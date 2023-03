Messi, čakáme na teba. Útočníci rozstrieľali supermarket manželky futbalistu a nechali mu desivý odkaz.

Ozbrojení páchatelia nechali tvrdý odkaz argentínskemu hráčovi, pričom asi tucetkrát vystrelili na supermarket patriaci jeho manželke Antonelle Roccuzzej. Podľa The Guardian neutrpel pri rannom incidente nikto zranenia.

Argentínska polícia uviedla, že po tom, ako dvaja muži na motorke rozstrieľali výklad supermarketu, nechali pre futbalistu na papieri zlovestný odkaz: „Messi, čakáme na teba. (Starosta Rosaria) Pablo Javkin je tiež obchodník s drogami, takže sa o teba nepostará.“

Lionel Messi, ktorý len v pondelok získal cenu pre najlepšieho hráča za rok 2022, sa zatiaľ k incidentu nevyjadril. Napriek tomu, že je dnes hráčom parížskeho Saint-Germain, trávi naďalej veľa času práve na predmestí Rosaria.

Este fue el mensaje que dejaron tras la balacera en el supermercado de Rosario...



This was the message they left after the shooting at the Rosario supermarket...#Messi



C'est le message qu'ils ont laissé après la fusillade au supermarché Rosario...#Messi pic.twitter.com/65H5kOO1k0