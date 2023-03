Bývalý najbohatší Rus varuje: Putin bude možno do roka bez peňazí

Jeden z najznámejších ruských oligarchov Oleg Deripaska povedal, že Rusku by do jedného roka mohli pod tlakom západných sankcií začať zásadným spôsobom chýbať peniaze. Krajina by si preto podľa neho mala čo najskôr zabezpečiť investície zo „spriatelených“ krajín.

Energetický magnát a kedysi aj najbohatší Rus na znepokojivú perspektívu podľa The Guardian upozornil počas investičnej konferencie na Sibíri. Podľa Deripasku, na ktorého sa vzťahujú sankcie Veľkej Británie, USA aj EÚ, dnes Rusko čoraz viac trpí a krajina aj jej podniky si musia nachádzať nových partnerov mimo Západu.

„Mysleli sme si, že sme európska krajina. Počas nasledujúcich 25 rokov budeme viac nadväzovať na našu ázijskú minulosť,“ uviedol oligarcha.

