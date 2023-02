VIDEO: Juhovýchod Turecka zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie. Otrasy spôsobili zrútenie viacerých budov.

Zemetrasenie s magnitúdou 5,6 zasiahlo v pondelok juhovýchod Turecka a spôsobilo zrútenie niekoľkých budov.

Zemetrasenie postihlo mesto Yeşilyurt v provincii Malatya, uviedol Turecký úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD). Obete na životoch bezprostredne hlásené neboli. Starosta mesta Yeşilyurt Mehmet Činar pre miestnu televíziu uviedol, že v meste sa zrútilo niekoľko budov.

Malatya patrí medzi 11 tureckých provincií, ktoré 6. februára postihlo zemetrasenie s magnitúdou 7,8. Táto prírodná katastrofa si v Turecku a Sýrii vyžiadala viac než 48 000 obetí na životoch a v Turecku spôsobila aj zrútenie alebo vážne poškodenie 173 000 budov.

Región postihnutý uvedeným zemetrasením zasiahlo od 6. februára takmer 10 000 následných otrasov.

