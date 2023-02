VIDEO: Takto skromne žije ukrajinský prezident už viac ako rok. Zelenskyj prvýkrát ukázal, v akých podmienkach býva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novom dokumente novinára Dmytrova Komarovova ukázal, ako žije a býva. V kancelárii a malej izbe vraj trávi väčšinu svojho času. „Milujem svoju rodinu, ale pre mňa ako prezidenta bolo prioritou byť tu,“ povedal vo videu.

V malej izbe s hrubými závesmi, s jedným lôžkom a umývadlom žije Zelenskyj už rok. „Toto je môj domov, bývam tu,“ povedal. Vo videu ukázal svoju skriňu plnú uniforiem a oblekov. Vraj sa teší, ako si na oslavu víťazstva Ukrajiny konečne oblečie oblek.

Novinárovi ukázal aj miestnosť, z ktorej v prvý deň invázie uskutočňoval dôležité medzinárodné telefonáty so svetovými lídrami. S Putinom vraj v ten deň netelefonoval, pretože ruský prezident ho odmietol. Zelenskyj priznal, že momentálne by s ním nechcel hovoriť ani on.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf