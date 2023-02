VIDEO: „Ruská vojenská loď šla do ri*i,“ odkázal lotyšský zástupca Rusom prítomným na zhromaždení pre bezpečnosť v Európe.

Uplynulé Parlamentné zhromaždenie Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni prinieslo aj účasť ruských predstaviteľov, píše portál lrt. To sa nepáčilo napríklad zástupcom Litvy, ktorí zasadnutie bojkotovali.



Samotného stretnutia sa zúčastnili Lotyši. Tí nespokojnosť vyjadrili priamo v zasadacej miestnosti. Konkrétne Richards Kols, člen lotyšskej delegácie a šéf zahraničného výboru Saeimy.

"If somebody asked me 'who are the war criminals?' I would point to the back benches in this room."



This is the moment Latvian MP Rihards Kols tells the Russian delegation at the OSCE conference "Go f**k yourself". pic.twitter.com/04BRKDa299