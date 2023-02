Britský The Guardian chváli slovenské Tatry. Ich redaktor tu strávil týždeň, páčili sa mu viac ako Alpy

Ako píše britský The Guardian, ich redaktor sa vybral so svojou manželkou a dvomi deťmi na týždennú dovolenku do Tatier. Do Popradu dorazili nočným vlakom z Prahy. Ako sám priznal, hoci mali spočiatku obavy o kvalitu a stav snehu, tie rýchlo pominuli.

Usadili sa v Tatranskej Lomnici. Hoci podľa vlastných slov Tatry nie sú Alpy, kde možno nájsť kilometre a kilometre zjazdoviek a lanoviek, v konečnom dôsledku sa to odráža aj na cene. Ide aj o ideálne prostredie pre skialpinistov.

„Deti milovali lyžiarske kurzy, Tie stáli približne 20 eur na hodinu,“ píše redaktor. „Moja žena nelyžuje,“ pokračuje a dopĺňa, že pre podobných turistov sú dostupné rôzne turistické chodníky. Redaktor si pochvaľoval aj služby mimo svahov. „Nájdete tu bazény, kúpele, vonkajšiu vírivku. To je pre rodinnú dovolenku vec snov. Hotel s bazénom a kúpeľmi v Alpách? Nikdy by sme si to nemohli dovoliť. V Tatrách je to záležitosť 1800 eur na týždeň pre celú rodinu, vrátane stravy,“ pochvaľuje si.

Vo Veľkej Británii sú vírivky len pre dospelých, „ale slovenský prístup k deťom je oveľa inkluzívnejší. Potom sme si všetci ľahli, pozreli hore a pokúsili sa pomenovať hviezdy,“ uzatvára.

