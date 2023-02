Rusko plánuje do roku 2030 anektovať Bielorusko, ukazujú uniknuté tajné dokumenty

OK

Ruská federácia plánuje do roku 2030 „anektovať“ Bielorusko, ukazujú uniknuté administratívne dokumenty, informuje portál Deutsche Welle. Tajné dokumenty získali novinári z viacerých medzinárodných periodík ako Yahoo News a Süddeutsche Zeitung.

Administratívne doklady z Ruska údajne pochádzajú z leta 2021. Píše sa v nich o pláne ekonomicky, politicky a vojensky infiltrovať Bielorusko. Dokumenty obsahujú viaceré fázy, podľa ktorých má Kremeľ postupovať. Cieľ do roku 2030 je vytvoriť zväzový štát podliehajúci ruskej vláde.

Dokumenty s označením Strategické plány Ruskej federácie v Bielorusku majú dokopy sedemnásť strán. Téma, ktorá v nich prevažuje, je odstránenie vplyvu západných veľmocí a NATO v krajine.

„Ak by takýto plán vyšiel, Rusko by do roku 2023 susedilo s Litvou a Poľskom, dvomi členmi NATO a Európskej únie,“ poznamenáva portál Deutsche Welle.

Novinári z portálov Yahoo News a Süddeutsche Zeitung tvrdia, že uniknuté doklady dali preveriť aj u analytikov a expertov, ktorí ich dôveryhodnosť potvrdili.

Podľa odborníkov vytvorilo dokumenty Prezidentské riaditeľstvo pre cezhraničnú spoluprácu.

Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin na stretnutí v Moskve. Zdroj: TASR/AP

