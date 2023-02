Na Slovensku možno uvidíme polárnu žiaru. V týchto častiach by mohla byť najviditeľnejšia

OK

Ak by išlo o geometrickú búrku G3, polárnu žiaru by sme mohli vidieť aj z našej krajiny.

Vedci v piatok na Slnku zaznamenali erupciu triedy X2.2. Portál iMeteo s odkazom na web Space.com píše, že k nám preto aktuálne mieri slnečná búrka, ktorá by mohla vyvolať polárnu žiaru viditeľnú aj zo Slovenska.

Prúd nabitých častíc vypustených zo Slnka, letiaci rýchlosťou 1 milión kilometrov za hodinu, by mal k Zemi doraziť v pondelok. Pri kontakte s magnetosférou našej planéty vyvolajú nabité častice geomagnetickú búrku. Podľa odborníkov z NASA by mohlo ísť o triedu G2 až G3. V prípade geomagnetickej búrky G3 by mohli byť polárne žiary viditeľné od 50° zemepisnej šírky.

Portál iMeteo preto usudzuje, že by sme polárnu žiaru mohli vidieť aj z územia Slovenska, a to najmä z Tatier a zo severných častí. Slabo viditeľná by však mohla byť aj z iných oblastí Slovenska.