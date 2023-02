Viktor Orbán vo výročnom prejave odmietol prerušiť ekonomické vzťahy s Ruskom. To isté odporúča aj Západu.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vystúpil s výročným prejavom o stave republiky. Odmietol v ňom prerušiť vzťahy s Ruskom a vyhlásil, že ruská armáda pre Maďarsko nepredstavuje riziko. „Je zrejmé, že ruská armáda nie je v stave, aby mohla napadnúť Severoatlantickú alianciu a ešte dlho v takom stave nebude.“

Práve členstvo v NATO označil za existenčnú otázkou, „keďže Maďarsko je príliš na východe na to, aby sa tohto členstva mohlo vzdať.“

Šéf Fideszu v prejave obhajoval maďarské rozhodnutie neangažovať sa vo vojne a označil ho za jediné morálne správne rozhodnutie. Zároveň ubezpečil, že do Maďarska bude naďalej umožňovať vstup ukrajinských utečencov.

Maďarsko podľa jeho slov zachová ekonomické vzťahy s Ruskom a odporúča to aj zvyšku západného sveta. Konštatoval však, že v strategických cieľoch Maďarsko súhlasí so Západom. „Aj Maďarsko potrebuje, aby Rusko nebolo hrozbou, a aby Ukrajina bola suverénna. Náš pohľad je rozdielny v prostriedkoch. Kým tí, ktorí presadzujú vojnu, to chcú dosiahnuť vojnou, my prímerím," zhrnul premiér.

Viktor Orbán sa vyjadril aj k postoju USA a vyjadril nádej, že na budúci rok v nich vyhrajú prezidentské voľby jeho „republikánski priatelia", ktorí si spolu s Rusmi a Európanmi spoločne sadnú k mierovým rokovaniam.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.