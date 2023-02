Americká raketa za 430 000 dolárov zostrelila balón amatérskych rádioamatérov s cenovkou 12 dolárov, tvrdia vedeckí nadšenci.

Jeden z objektov zostrelených americkou raketou mohol byť balónom amatérskych nadšencov kúpeným za 12 dolárov. Amatérska skupina vedeckých nadšencov podľa the Guardian tvrdí, že stratila z dohľadu svoj balón v ten istý deň, keď americká armáda zničila raketou v hodnote 439 000 neznámy objekt v rovnakej oblasti.

Meet the members of a hobby group called the ‘Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade.’ Their $13.00 balloon went missing & last pinged above the Yukon, hours before a F-22 used a $400K missile to bring it down!



