Ženy so silnými menštruačnými bolesťami dostanú dovolenku. Prvá európska krajina zavádza menštruačné voľno.

OK

OK

Španielski zákonodarcovia vo štvrtok definitívne schválili návrh zákona o zavedení plateného voľna pre ženy, ktoré trpia silnými menštruačnými bolesťami. Španielsko je prvá európska krajina, ktorá presadila takúto legislatívu.



Cieľom zákona, za ktorý hlasovalo v dolnej komore parlamentu 185 poslancov a 154 bolo proti, je prelomiť v tomto smere isté tabu. Španielska ministerka pre rodovú rovnosť Irene Monterová na Twitteri uviedla, že z pohľadu pokroku v oblasti feminizmu je tento deň „historickým“. AFP pripomína, že „menštruačné“ pracovné voľno poskytuje len hŕstka krajín, ako Japonsko, Indonézia či Zambia.

Hoy es un día histórico de avance en derechos feministas: la nueva Ley del Aborto y la Ley Trans y de derechos LGTBI van a ser ley 🏳️‍⚧️💚 pic.twitter.com/tcW0kGheTT — Irene Montero (@IreneMontero) February 16, 2023



Schválená legislatíva oprávňuje ženy, aby si v prípade bolestivej menštruácie vybrali toľko dní voľna, koľko budú potrebovať. Tzv. nemocenské im bude hradiť štátny systém sociálneho zabezpečenia a nie zamestnávateľ.



Rovnako ako pri inom type plateného voľna zo zdravotných dôvodov, musí ženám dočasnú práceneschopnosť odobriť lekár. Presnú dĺžku z týchto dôvodov však nový zákon nestanovuje.



Podľa španielskej spoločnosti pre gynekológiu a pôrodníctvo trpí vážnymi menštruačnými bolesťami približne tretina žien. Zákon o tzv. menštruačnom voľne názorovo rozdelil politikov a dokonca aj odbory v krajine. Mohlo by totiž dôjsť k stigmatizácii žien pri prijímaní do zamestnania – zamestnávatelia by mohli uprednostňovať mužov.



Schválené „menštruačné voľno“ je súčasťou širšieho reformného balíka v oblasti tzv. reprodukčného zdravia. Rozširuje napríklad interrupčné práva pre dievčatá vo veku 16 a 17 rokov, ktoré už nebudú musieť mať súhlas od rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.