Český exposlanec Feri obvinený z viacerých znásilnení tvrdí, že je nevinný. Na súde dnes argumentoval aj starými konverzáciami.

Expolitik Dominik Feri, ktorý je obžalovaný z dvoch znásilnení a jedného pokusu o znásilnenie, čelí desaťročnému pobytu za mrežami. Feri na súde vyhlásil, že všetky skutky opísané v obžalobe považuje za sporné. „Som nevinný, nikdy som sa nedopustil žiadneho násilia,“ vypovedal.



Súd z pojednávania čiastočne vylúčil verejnosť. Novinári a ostatní ľudia si tak mohli vypočuť len jeho prvú časť, v ktorej zaznela obžaloba a výpoveď exposlanca. Svedectvá obetí už boli neverejné.



Feri pred súdom svoju vinu odmieta. To, čo je opísané v obžalobe, je podľa jeho slov nechutné a nikdy by toho nebol schopný. Odmietol, že by ženy držal vo svojom byte alebo im niečo dal do ponúknutého nápoja, ako to uviedla jedna z nich.

Iba sme sa bozkávali

Pred súdom čítal súkromnú písomnú konverzáciu so svojím kamarátom, v ktorej mu opisoval, že sa rande s jednou z poškodených žien nikam neposunulo a iba sa bozkávali. Chcel tým dokázať, že s ňou nemal pohlavný styk, ako ona vypovedala. „Prekvapuje ma miera detailov, ktoré poškodené prejavujú aj takmer po siedmich rokoch,“ čudoval sa tiež exposlanec.



Podľa vlastných slov netrpel nedostatkom záujmu žien, a preto nemal dôvod si u niekoho vynucovať pohlavný styk. Feri kritizoval aj prácu polície a štátnej zástupkyne, ktorí podľa neho vyšetrovanie zbytočne predlžovali.

O znásilnenie sa údajne pokúsil priamo v parlamente

Obžaloba opisuje tri skutky, pričom pri dvoch vraj Feri – ešte ako študent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a člen zastupiteľstva mesta Teplice – znásilnil vo svojom byte v Prahe dve ženy.

Jedna z nich mala v tom čase 17 rokov, aj preto mu pri preukázaní viny hrozí vyššia trestná sadzba. Tretí skutok, klasifikovaný ako pokus o znásilnenie, sa podľa obžaloby odohral v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR.

Svedectvá viacerých žien, ktoré opisovali svoje skúsenosti s nevhodným správaním sa vtedajšieho politika, sa objavili v médiách pred voľbami do poslaneckej snemovne v roku 2021. Pred súd sa nakoniec dostali tri z nich. Feri sa po medializácii vzdal poslaneckého mandátu, odstúpil z kandidátky a prerušil svoje členstvo v strane TOP 09. Z verejného života sa stiahol a v máji 2022 sa údajne pokúsil o samovraždu.

Zdroj: Refresher/David Marcin

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.