Slovenka, ktorá sa pri Pezinku pokúsila dýkou dobodať frajerku expriateľa, spoznala svoj trest. Za mrežami si posedí dlhé roky.

Obžalovaná Bibiana Sch. dostala za pokus o vraždu partnerky svojho expartnera 15-ročný trest väzenia. Verdikt Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zatiaľ nie je právoplatný. O odvolaniach obžalovanej i prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry ešte bude rozhodovať Najvyšší súd SR.



Bibiana Sch. sa ku skutku priznala v priebehu hlavného pojednávania. O vraždu sokyne sa pokúsila vlani v kozmetickom salóne vo Vinosadoch v okrese Pezinok. „Vzhľadom na to súd vykonal len dokazovanie týkajúce sa výšky trestu a ochranného opatrenia," priblížila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Senát Špecializovaného trestného súdu uznal obžalovanú za vinnú z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. „Uložil jej trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia,“ dodala hovorkyňa.

Sokyňu bodala loveckou dýkou

Súd jej uložil aj trest prepadnutia veci, ako aj ochranný dohľad v trvaní dvoch rokov. Nariadil jej aj ďalšie povinnosti a obmedzenia, napríklad zákaz akéhokoľvek kontaktu s poškodenou.

Mladá vysokoškoláčka sa ešte v lete pod falošnou identitou objednala do salónu krásy, ktorý vlastní Dominika. Po príchode do salóna ju Bibiana začala bodať loveckou dýkou. „Bodla ma nožom do chrbta a do hlavy, trvalo to naozaj krátko,“ opísala situáciu Dominika, ktorá útok prežila.

Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica bola obžalovaná závislá od osoby bývalého priateľa. „Aj po ich rozchode mala veľmi intenzívny záujem o to, aby sa k nej vrátil, aj ho prejavovala,“ povedal. Obeť vraj mala šťastie, že prežila. „Poškodená sa veľmi intenzívne bránila a mala aj obranné zranenia na rukách. Vďaka tomu, že sa intenzívne bránila, neprišlo k dokonaniu samotného trestného činu,“ objasnil Lipšic pre TV Joj.

