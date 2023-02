Opica gibon z japonskej zoo otehotnela, hoci v klietke žije sama. Ošetrovatelia konečne zistili, kto je otcom

Ošetrovateľom v japonskej zoo sa podarilo rozlúsknuť záhadu tehotnej opice gibon. Tá otehotnela napriek tomu, že vo svojej klietke žije sama.

Podľa CNN 12-ročná Momo svojich ošetrovateľov v zoologickej a botanickej záhrade Kujukušima v Nagasaki šokovala, keď vo februári 2021 porodila napriek tomu, že nevedeli o žiadnom partnerovi, s ktorým by trávila čas. O dva roky neskôr vďaka DNA testom identifikovali otca malej opičky a majú aj teóriu o tom, ako ju rodičia splodili.

