Prenasledovaná ruská novinárka opísala, ako s dcérou utekala z Ruska: Vystriedali sme sedem áut a orientovali sa podľa hviezd.

OK

OK

Ruská novinárka Marina Ovsiannikovová vystúpila v piatok na tlačovej konferencii v sídle organizácie Reportéri bez hraníc v Paríži, kde opísala svoj nevšedný útek do Francúzska. Bývalá zamestnankyňa najsledovanejšej ruskej televízie Pervyj kanal, narušila vysielanie hlavných správ protivojnovým transparentom v marci 2022, mesiac po začiatku invázie.

„Nie vojne, zastavte vojnu, neverte propagande, tu vám klamú. Rusi sú proti vojne,“ stálo na jej transparente, pričom Rusko oficiálne hovorilo o špeciálnej vojenskej operácii – vojna či invázia sú dodnes zakázané slová.

Orientovali sa podľa hviezd, šla peši v noci cez les

44-ročná Ovsiannikovová, ktorej hrozilo 10 rokov väzenia, utiekla z Ruska v októbri tesne pred vynesením rozsudku. V tom čase bola v domácom väzení, takže pri úteku si musela prerezať elektronický náramok. Navyše, jej susedia a príbuzní sú priaznivci Vladimíra Putina, takže zorganizovať útek bolo ešte zložitejšie.

Pomáhali jej francúzski Reportéri bez hraníc, ktorí s ňou komunikovali a pri úteku použili sedem rôznych vozidiel. „Naše posledné vozidlo sa zaseklo v blate,“ cituje ju BBC. „Nemali sme signál a museli sme sa orientovať podľa hviezd. Bol to veľmi nebezpečný a stresujúci útek. Schovávali sme sa pred svetlami pohraničnej stráže a traktorov, ktoré sa tam pohybovali, no nakoniec sa nám to podarilo a dostali sme sa na hranicu,“ povedala. Hodiny sa potulovali v okolí hranice a vyhýbali sa hliadkam, než sa im podarilo z krajiny odísť.

Spočiatku sa však zdráhala opustiť Rusko. „Stále to bola moja domovina, aj keď v nej prevzali moc vojnoví zločinci, no nedali mi na výber – bolo to buď väzenie, alebo emigrácia,“ povedala.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron ponúkol Ovsiannikovovej azyl deň po jej televíznom proteste a ona teraz žije so svojou dcérou vo Francúzsku. „Samozrejme, že sa obávam o svoj život. Zakaždým, keď sa rozprávam so svojimi priateľmi v Rusku, povedia: Čo preferujete? Novičok, polónium alebo autonehodu?,“ povedala narážajúc na rôzne spôsoby atentátov, ktoré údajne používajú ruské bezpečnostné služby.

Novinárku však neprijal celý svet pozitívne, najmä od ukrajinských kolegov a kolegýň čelila kritike. Roky pred svojím protestom totiž podporovala štátnu propagandu, aj preto jej cesta na Ukrajinu v lete 2022, kam šla písať reportáž pre nemecký Die Welt, pobúrila mnohých ukrajinských občanov, ktorí žiadali, aby ju okamžite z práce vyhodili.

Na tlačovke priznala, že bola vedome spolupáchateľkou a strkala hlavu do piesku, a prebudil ju až šok z vojny. Dnes dúfa, že jedného dňa uvidí ruských lídrov čeliť tribunálu pre vojnové zločiny v Haagu. Vraví, že vojna sa musí skončiť ukrajinským víťazstvom. Aktuálne informácie o vojne na Ukrajine sleduj tu.