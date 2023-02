Z lekární na Slovensku museli stiahnuť liek na krvné zrazeniny. Tieto šarže môžu predstavovať riziko, varuje ŠÚKL.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu štyri šarže lieku na prevenciu a liečbu krvných zrazenín Fraxiparine 9500 IU. Ide o šarže 8297, 8297A, 8297AA, 8297AB. Dôvodom je potenciálne riziko, že niektoré injekčné striekačky môžu byť prázdne, informuje hovorkyňa Lucia Balážiková.

Radí, že predmetnú šaržu možno skontrolovať na bočnej strane škatule, prípadne na každej jednej injekčnej striekačke. „Chýbajúci obsah striekačky je možné spozorovať voľným okom,“ podotkol ŠÚKL.

Žiada pacientov, aby uvedené, aj otvorené, balenia vrátili najneskôr do 21. februára. „Preferenčne do lekárne, v ktorej bol liek vydaný. Pokiaľ to nie je možné, pacienti môžu liek vrátiť do hociktorej inej lekárne,“ priblížil ústav.

V súčasnosti je liek na slovenskom trhu dlhodobo nedostupný a z toho dôvodu nie je možná výmena lieku za inú šaržu. „Je potrebné, aby pacient kontaktoval svojho lekára a poradil sa o nasledujúcej liečbe,“ ozrejmil ŠÚKL.

