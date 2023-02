V Austrálii zlegalizujú extázu a halucinogénne huby. Budú nimi liečiť depresie a stresové poruchy.

OK

Bude to pomoc najmä pre ľudí, ktorí trpia PTSS a depresiou, pričom bežné psychiatrické lieky im nezaberajú a neposkytujú úľavu.

Austrálsky úrad pre kontrolu liečiv v piatok oznámil, že psychedelické látky extáza a psilocybín, vyskytujúci sa v halucinogénnych hubách, sa čoskoro budú využívať na liečbu depresie a posttraumatickej stresovej poruchy. Podľa úradov totiž existujú dostatočné dôkazy o ich potenciálnych prínosoch pre určitých pacientov.

Austrálski psychiatri budú môcť predpisovať obe tieto látky od júla tohto roku. V súčasnosti sú v Austrálii zaradené medzi „zakázané látky“ a je ich možné využívať len počas prísne kontrolovaných klinických štúdií. Úrad TGA uviedol, že tieto látky sú relatívne bezpečné, ak sa podávajú v zdravotníckom prostredí. Dokážu pritom vyvolať zmenený stav vedomia, ktorý by mohol pomôcť určitým kategóriám pacientov.

Pomoc pri depresii či posttraumatickej poruche

Mike Musker, výskumník pôsobiaci na University of South Australia, kde sa venuje duševnému zdraviu a prevencii samovrážd, rozhodnutie TGA privítal ako dlhoočakávaný krok. Poukázal na to, že mnoho ľudí – najmä vojnových veteránov a ľudí, ktorí pracovali v záchranárskych službách – trpí PTSS a depresiou, pričom bežné psychiatrické lieky im nezaberajú a neposkytujú úľavu. Musker priblížil, že extáza a halucinogénne huby znižujú zábrany a mnohým ľuďom by mohli pomôcť pri spracovávaní ťažkých spomienok a predstáv.

Zástancovia využitia týchto látok v medicíne dúfajú, že jedného dňa ich bude možné okrem liečby depresie a PTSS využívať aj pri liečení závislosti od alkoholu, obsedantno-kompulzívnej poruchy či porúch príjmu potravy. Extázu a psilocybín na lekárske účely už povolili Kanada či USA.

Halucinogénne huby. Zdroj: Wikimedia/shroom360

