Ruský vojak opísal, ako mučili členov ukrajinskej armády. Vyhrážali sa im znásilnením a strieľali im vedľa hláv

Bývalý ruský vojenský dôstojník Konstantin Jefremov opísal pre BBC zločiny, ktoré páchajú ruskí vojaci na Ukrajine. Jefremov musel z Ruska utiecť po tom, čo ho prepustili z armády, pretože sa odmietol vrátiť na Ukrajinu. Samotný Jefremov bol svedkom mučenia a hrozného zaobchádzania s ukrajinskými vojakmi.

Spomína na deň, keď priviezli na veliteľstvo troch ukrajinských väzňov. Jeden z väzňov priznal, že je ostreľovač. Plukovník sa mu hneď nato začal vyhrážať, že ho znásilnia a video pošlú jeho manželke.

Rusi podľa Jefremova skutočne verili, že idú bojovať proti fašistom, ktorí v krajine vládnu. Od ukrajinských vojakov požadovali mená nacionalistov, ktorí velia armáde. Ukrajinci však otázke nerozumeli. Jeden z väzňov, ktorý takémuto výsluchu čelil, mal na očiach pásku, keď sa mu ruský plukovník vyhrážal zastrelením. „Plukovník priložil väzňovi pištoľ k hlave a povedal: ‚Napočítam do troch a potom ťa strelím do hlavy‘. Počítal a vystrelil do strán a potom naňho začal kričať. Povedal som: ,Súdruh plukovník! On vás nepočuje, ohlušili ste ho!‘“

Ukrajincom nemohli dávať ani normálne jedlo a dostávali iba vodu a sucháre.

Počas jedného z výsluchov strelili ukrajinského vojaka do ruky a nohy. Rusi ho prezliekli do ruskej uniformy a nenápadne odniesli do nemocnice. „Obliekli sme ho do ruskej uniformy. Zakázali sme mu povedať, že je vojenským väzňom. Lekári by ho totiž odmietli ošetriť alebo by ho započuli zranení ruskí vojaci, ktorí by ho zastrelili.“

Rusi rabujú okupované územia

Ruskí vojaci vraj okrem iného rabujú okupované územia Ukrajiny. „Vojaci a dôstojníci pobrali všetko, čo sa dalo. Prehľadali všetky lietadlá a všetky budovy. Jeden vojak si odniesol kosačku na trávu. Hrdo povedal: ‚Vezmem si to domov a pokosím trávu vedľa našich kasární,‘“ povedal Jefremov v rozhovore. Vojaci vraj brali aj vedrá, lopaty či bicykle.

Konstantin Jefremov sa ospravedlnil všetkým Ukrajincom a zaprisahával sa, že nikoho nezabil.