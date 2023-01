AKTUÁLNE: Heger trvá na predčasných voľbách v septembri. Sulík komunikoval s Pellegrinim, ale podporí pôvodnú dohodu.

OK

OK

Dočasne poverený premiér to oznámil na sociálnej sieti.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger odmieta diskutovať o zmene termínu predčasných volieb. Tie by sa podľa pôvodnej dohody bývalej koalície mali konať 30. septembra tohto roka.

„Ctím si dohodu, ktorú sme dosiahli a verím, že aj bývalí kolegovia urobia to isté. Ak sa rozhodnú pre nové dohody s Ficom, Pellegrinim a fašistami, je to ich problém a vizitka,“ oznámil.

Tému predčasných volieb považuje Heger za uzatvorenú. Vo vyjadrení na sociálnej sieti dodal, že nechápe politických lídrov, ktorí sa snažia zmeniť dohodnutý termín. Reaguje tým najmä na predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára.

Sulík dodrží slovo

Predseda strany SaS Richard Sulík dnes počas tlačovej konferencie oznámil, že termín 30. septembra podporia. „Dohodu si ceníme, aj keď by nám skorší termín mohol vyhovovať viac,“ dodal. Uznal, že o termíne predčasných volieb komunikoval s Petrom Pellegrinim z Hlasu, no rovnako ako Pellegrini, aj Sulík odmietol konkretizovať, o čom sa spolu bavili.

Podľa jeho slov by preto mali strany SaS a Za ľudí podporiť pôvodný jesenný termín predčasných volieb bez akejkoľvek zmeny. Jediný rozdiel by podľa neho nastal, ak by sa v najbližších hodinách drasticky zmenil názor Igora Matoviča a Eduarda Hegera.

Kollár by chcel voľby skôr

Boris Kollár počas tlačovej konferencie strany oznámil, že rešpektuje stanoviská bývalých koaličných partnerov. Predseda hnutia Sme rodina potvrdil, že termín 30. septembra je v tejto situácii najpravdepodobnejší.

Kollár a jeho politická strana sa však netaja tým, že podporia aj skoršie dátumy. Verejne to uviedol už niekoľkokrát od schválenia štátneho rozpočtu v decembri minulého roka.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.