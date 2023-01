Milan Škriniar definitívne prestúpi do Paríža St. Germain

Slovenský obranca Milan Škriniar sa definitívne pridá k Parížu St. Germain. Podľa známeho športového novinára Fabrizia Romana Škriniar už podpísal s francúzskym klubom zmluvu, no prestúpi k nim možno až v júni.

Romano na Twitteri tvrdí, že PSG by chcelo Škriniara ideálne ešte v januári, no milánsky klub si za neho pýta dvadsať miliónov eur. Diskusie by mali ešte pokračovať, prinajhoršom sa teda do Paríža presťahuje v júni zadarmo. Sezónu by tým pádom dokončil v drese Interu Miláno.

Milan Škriniar has already signed as Paris Saint-Germain player — it’s 100% done for June 2023 on a free transfer, here we go 🚨🔴🔵 #PSG



Paris Saint-Germain have submitted an opening bid to anticipate Škriniar deal in January but Inter want €20m fee.



