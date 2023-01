Dnes v noci nás čaká vesmírne divadlo. Asteroid veľký ako autobus preletí až neuveriteľne blízko Zeme, hlásia vedci.

K Zemi sa dnes v noci priblíži Asteroid 2023 BU vo veľkosti malého autobusu. Od našej planéty bude v najbližšom bode vzdialený iba 3 600 kilometrov. Vďaka tomu pôjde o jeden z najbližších preletov vesmírnych telies, aké sme kedy zaznamenali.

Krátko po polnoci by mal asteroid, ktorý v januári 2023 objavil amatérsky astronóm Gennadij Borisov, preletieť nad Južnou Afrikou. Vedci potvrdili, že žiadne nebezpečenstvo nehrozí a to aj napriek tomu, že asteroid bude k Zemi bližšie ako niektoré satelity, píše BBC.

„Pozorovací systém Scout rýchlo vylúčil možnosť, že sa asteroid s našou planétou zrazí. V tomto prípade sme mali pomerne málo pozorovaní, no aj tie stačili na popísanie obežnej dráhy objektu, ktorá ho zavedie neuveriteľne blízko k nášmu povrchu. 2023 BU je jedným z najbližších preletov, aké sme v histórii zaznamenali,“ informuje Davide Farnocchia, z NASA’s Jet Propulsion Laboratory.

Vedci vysvetľujú, že aj keby asteroid vstúpil do zemskej atmosféry, nenapáchal by veľké škody. S veľkosťou 3,5 až 8,5 metra by sa rozpadol a premenil na obrovskú ohnivú guľu. Až na menšie úlomky by následne zhorel v zemskej atmosfére.

Pre porovnanie, takmer 20-metrový Čeljabinský meteor, ktorý sa do zemskej atmosféry dostal v roku 2013, vyprodukoval takú nárazovú vlhu, že porozbíjal okná domov.

Zdroj: NASA

