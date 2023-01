Slovensko bude v roku 2025 hostiť významný futbalový šampionát. Na našich trávnikoch si zmerajú sily najlepšie tímy do 21 rokov

Slovensko bude v roku 2025 hostiť majstrovstvá Európy do 21 rokov. Rozhodol o tom Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) na zasadnutí vo švajčiarskom Nyone.

Slovensko sa už o pár rokov stane zároveň vôbec prvou krajinou v histórii, ktorá bude tento turnaj pri počte 16 účastníkov hostiť samostatne.

„Vychádzajúce hviezdy šestnástich najlepších európskych reprezentácií budú bojovať o trofej pre víťaza v ôsmich mestách – Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Prešove,“ informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Podľa prezidenta SFZ Jána Kováčika pracovalo Slovensko systematicky na rozvoji infraštruktúry a v tunajších podmienkach pôjde o najväčšiu akciu, ktorú môže SFZ zorganizovať.

„Je to najväčšie ocenenie toho, že sme v predchádzajúcich rokoch dokázali vybudovať dostatočnú infraštruktúru, aby sme mohli ako krajina samostatne zorganizovať takýto obrovský turnaj. Je to absolútny strop, my už nikdy nič väčšie nebudeme môcť organizovať. Pre mňa osobne to znamená, že som si zasa naplnil ďalší cieľ, ktorý som si dal pred mnohými rokmi,“ vyhlásil.

Majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie so 16 výbermi sa prvýkrát uskutočnili v roku 2021 v Maďarsku a Slovinsku. Tento rok privíta 16 najlepších tímov Európy Rumunsko a Gruzínsko. Najlepšie európske výbery do 21 rokov sa na Slovensku predstavili už v roku 2000, keď domáci futbalisti pod vedením trénera Dušana Radolského obsadili 4. priečku.

