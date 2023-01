Známy popradský hotel, v ktorom vraždila partia Mikuláša Černáka, nadobro zatvorili. Po predaji dostane nové využitie.

OK

OK

V popradskom hoteli Gerlach, v ktorom v roku 1997 členovia mafiánskej skupiny okolo Mikuláša Černáka odrezali hlavu bývalého policajta Gustáva Slivenského, bude po novom podľa informácií Plus 7 dní domovom dôchodcov.

Hotel spájaný s Milanom Reichelom, ktorý mal v minulosti blízko k podsvetiu, na kolená definitívne položila súčasná energetická kríza. Vlastníkom hotela je dnes spoločnosť RetroTatry, na ktorej čele stojí podnikateľ Stanislav Chovanec.

Samotný Reichel pritom opakovane tvrdí, že on majiteľom hotela nie je, no jeho rodina má pod kontrolou minimálne lukratívne pozemky v bezprostrednej blízkosti budovy.

Hotel Gerlach. Zdroj: Wikimedia/Michal Klajban

Z hotela bude možno domov dôchodcov

Majiteľ hotela Chovanec už podľa všetkého našiel potenciálneho záujemcu, ktorý Gerlach odkúpi. O predaji rokuje už od novembra 2021 so Štefanom Šalapom, ktorého cieľom je budovu premeniť na zariadenie pre seniorov. Takýchto zariadení je vraj v Poprade a okolí nedostatok.

Uzavretie obchodu by podľa informácií Plus 7 dní malo prebehnúť do niekoľkých týždňov. Peniazmi z predaja plánuje spoločnosť RetroTatry pokryť dlhy na poistnom, ale aj svoje pohľadávky voči mestu Poprad vo výške asi 80-tisíc eur.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.