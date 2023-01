Kremeľ sa vyhráža krajinám EÚ: Dodávky tankov po sebe zanechajú stopu. Za vašu pseudopomoc zaplatia cenu Ukrajinci

Dodanie nemeckých tankov Leopard 2 na Ukrajinu by neprinieslo nič dobré pre budúce rusko-nemecké vzťahy, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Peskov dodal, že takýto krok „po sebe zanechá trvalú stopu“. Kremeľ zároveň upozornil, že všetky krajiny, ktoré priamo alebo nepriamo pumpujú na Ukrajinu zbrane a zvyšujú jej technologickú úroveň, nesú zodpovednosť za pokračovanie konfliktu. Dodal, že za takúto „pseudopomoc zaplatia cenu Ukrajinci“.

Berlín čelí čoraz väčšiemu tlaku spojencov, aby odobril dodanie tankov nemeckej výroby Leopard 2 na Ukrajinu. O schválenie presunu Leopardov už nemeckú vládu požiadala Varšava. Zároveň vyzvala Nemecko, aby svoje tanky poskytlo priamo ukrajinskej armáde, pretože ich potrebuje na boj proti ruským inváznym jednotkám.

Zdroj: TASR/AP

Poľsko Nemecko vyzýva na podporu Ukrajiny

Poľská strana požiadala Nemecko o súhlas s presunom tankov Leopard 2 na Ukrajinu. Premiér Poľska Mateusz Morawiecki sa zároveň vyjadril, že je jasné, že Nemecko nie je ochotné poskytnúť Ukrajine širšiu pomoc. „Čo to znamená? Znamená to strach, nejaké nie celkom pochopiteľné obavy alebo vieru, že vzťahy s Ruskom sa môžu vrátiť do normálu?“ Nemecko, ktoré je najväčšou európskou ekonomikou, by podľa Morawieckeho malo viac prispievať koalícii krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine.

Podľa českého premiéra Petra Fialu by však na Nemecko nemal byť vyvíjaný tlak, aby Ukrajine dodalo tanky či iný vojenský materiál. „Verím, že sa nakoniec dospeje k dobrému riešeniu a Ukrajina získa všetku potrebnú vojenskú techniku vrátane tankov,“ vyjadril nádej český premiér.

