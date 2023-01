Európska únia plánuje vybudovať novú Ukrajinu za Putinove miliardy. Má len dve podmienky.

OK

OK

Predseda Európskej rady Charles Michel vyzval lídrov členských štátov EÚ, aby diskutovali o tom, ako využiť skonfiškované aktíva ruskej centrálnej banky v hodnote 300 miliárd eur na obnovu Ukrajiny.



Michael uviedol, že chce preskúmať myšlienku spravovania zmrazených aktív centrálnej banky Ruska tak, aby vytvárali zisk. Ten by mohol byť následne vyčlenený na obnovu zničenej krajiny. „Je to otázka spravodlivosti a férovosti a musí sa to urobiť v súlade s právnymi princípmi,“ povedal Michel.



Európska únia zablokovala v novembri 300 miliárd eur z rezerv ruskej centrálnej banky v rámci sankcií voči Moskve prijatých v dôsledku jej invázie na Ukrajinu.

Zdroj: TASR/AP

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.