Ryanair očakáva v lete nárast cien leteniek. Zdražieť by mali do 10 percent

Ryanair oznámil, že očakáva „rozumný“ nárast priemerných cien o vysoké jednociferné percento. Povedal to tento týždeň generálny riaditeľ Michael O‘Leary, píšu Hospodárske noviny.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair prevádzkuje leteckú dopravu v Európe na krátke vzdialenosti. Letné plány aerolínií podporila nádej, že im do konca mája majú dodať 40 až 45 lietadiel Boeing 737 MAX z celkového počtu 51. Povedal to O‘Leary, ktorý predtým vyjadril obavy z toho, že pri štipke šťastia do júna získajú iba 40 z nich.

Generálny riaditeľ potvrdil, že rezervácie počas prvých týždňov roku 2023 boli početné. Silné sú podľa neho aj rezervácie na február a veľkonočné sviatky, napriek tomu, že ceny za prvé tri mesiace roka budú vyššie ako pred pandémiou koronavírusu.

