VIDEO: Do hotelovej haly vošiel autom. Hosť v Šanghaji sa chcel pomstiť zamestnancom

Nahnevaný hosť vošiel do hotela v Šanghaji autom. Po tom, čo vpálil do vstupnej haly, začal narážať do rôznych predmetov. 28-ročný muž našťastie nikoho nezranil. Po incidente sa ho podarilo zatknúť.

Údajne sa rozhodol pomstiť hotelovým zamestnancom za to, že mu stratili notebook, uvádza BBC. Bizarný incident si môžeš pozrieť v našich Short News.

