VIDEO: Davy demonštrantov v Brazílii vtrhli do vládnych budov a ničili všetko, čo im prišlo do cesty. Polícia zatkla vyše 400 osôb

Polícia v brazílskom hlavnom meste Brazília zatkla stovky osôb po tom, ako v nedeľu podporovatelia exprezidenta Jaira Bolsonara vtrhli do vládnych budov a žiadali zosadenie súčasného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, informuje CNN.

Guvernér Ibaneis Rocha na Twitteri uviedol, že polícia zadržala najmenej 400 osôb. Bezpečnostné zložky pátrajú po ďalších účastníkoch týchto útokov a budú pokračovať v zatýkaní. Úrady zasahovali voči výtržníkom v budove Národného kongresu, Najvyššieho súdu a v prezidentskom paláci. Brazílske bezpečnostné zložky po niekoľkých hodinách opätovne získali nad vládnymi budovami kontrolu, píše DPA.

Na mieste boli príslušníci poriadkovej polície na koňoch a bezpečnostné zložky využívali aj vodné delá, slzotvorný plyn a helikoptéry.

Vtrhnutie exprezidentových priaznivcov do vládnych budov v nedeľu slovne odsúdili predstavitelia USA, EÚ i francúzsky prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Joe Biden útok označil za „šokujúci“. Lídri viacerých krajín Latinskej Ameriky vyjadrili podporu Lulovi da Silvovi.

Bolsonaro bol prezidentom Brazílie od januára 2019 do januára tohto roka. V druhom kole prezidentských volieb 30. októbra 2022 ho tesne porazil Lula da Silva. Bolsonaro koncom roka opustil Brazíliu a odcestoval do štátu Florida v USA.

Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro odmietol obvinenia z podnecovania nedeľňajších výtržností, počas ktorých jeho priaznivci vnikli do vládnych budov. Súčasný prezident Luiz Inácio Lula da Silva prisľúbil prísne potrestať účastníkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.

Bolsonaro odmietol obvinenia zo strany Lulu da Silvu, podľa ktorého priaznivcov k útoku podnecoval on sám (Bolsonaro). Vo svojich vyjadreniach na sociálnej sieti exprezident takisto obhajoval právo na „nenásilné protesty“. Uviedol, že počas svojho pôsobenia vo funkcii vždy konal v súlade s ústavou, bral do úvahy zákony a chránil ich, rovnako ako ochraňoval demokraciu, transparentnosť a slobodu.

Úradujúci prezident uviedol, že niečo také sa v dejinách Brazílie ešte nestalo, a preto je podľa jeho slov potrebné tieto osoby potrestať. „Takisto sa chystáme zistiť, kto sú tí, ktorí týchto vandalov financujú,“ povedal prezident a dodal, že všetky tieto osoby zaplatia za tento nezodpovedný, nedemokratický čin, ktorý označil za konanie vandalov a fašistov.

„Demokracia zaručuje práva na slobodu, na slobodu prejavu; no takisto vyžaduje, aby ľudia rešpektovali inštitúcie, ktoré boli vytvorené na posilnenie demokracie,“ povedal prezident. Ten ešte v nedeľu večer navštívil prezidentský paláci i budovu Najvyššieho súdu. Lula kritizoval i políciu, ktorú obvinil, že voči Bolsonarovým priaznivcom nezakročila dostatočne rázne, píše BBC.

