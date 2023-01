Počas letu opitý omočil staršiu spolucestujúcu. Po dvoch mesiacoch skončil vo väzbe.

OK

OK

Letecká spoločnosť Air India informovala o prípade, ktorý sa odohral na palube jedného z ich lietadiel. Nachádzal sa nej nedisciplinovaný cestujúci, ktorý požil alkohol a následne močil na ďalšiu cestujúcu, staršiu pani. Informuje o tom The Independent.

Polícia v piatok neskoro večer 34-ročného obvineného napokon zatkla. Urobila tak dlho po tom, čo naňho podala letecká spoločnosť sťažnosť. Od jej podania prešlo približne 40 dní a od samotného incidentu dva mesiace. Shankar Mishra totiž tento ohavný skutok spáchal ešte v novembri 2022.

„Prebieha interné vyšetrovanie, či došlo k pochybeniu zo strany zamestnancov v súvislosti s podávaním alkoholu počas letu, riešením incidentu, registrácii sťažnosti na palube a jej následným vybavovaním," uviedol v dnešnom vyhlásení výkonný riaditeľ spoločnosti Campbell Wilson.

Pri podobnom prípade iná letecká spoločnosť vlastnená skupinou Tata Group tiež prepustila zamestnancov po tom, ako čelila rozsiahlej reakcii po incidente na lete z New Yorku do Dillí. Aj tam jeden z cestujúcich močil na ďalšiu ženu v lietadle. Ďalší podobný incident sa stal minulý mesiac počas letu z Paríža do Dillí, keď opitý cestujúci močil na prázdne sedadlo.

„Spoločnosť Air India priznáva, že mohla situáciu riešiť lepšie, a to vo vzduchu aj na zemi. Tiež uviedla, že je odhodlaná prijať opatrenia,“ povedal Wilson.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.