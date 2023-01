6-ročný chlapec z Virgínie úmyselne postrelil svoju učiteľku v škole. Polícia chlapca zatkla.

OK

Podľa polície došlo v piatok popoludní v škole Richneck v Newport News, v štáte Virgínia, k streľbe. Iba 6-ročný chlapec mal postreliť svoju učiteľku počas hádky. Píše o tom The Guardian.

Polícia vo vyhlásení uviedla, že chlapca bezprostredne po tomto čine zatkla. „Nezaznamenali sme situáciu, že by niekto chodil po škole a strieľal,“ povedal šéf polície v Newport News. „K výstrelu došlo na jednom konkrétnom mieste,“ dodáva a zdôrazňuje, že streľba nebola nehoda.

Študenta vzala polícia do väzby a učiteľka vo veku 30 rokov bola podľa policajného oddelenia prevezená do miestnej nemocnice, kde jej ošetrili zranenia. Drew neskôr novinárom povedal, že sa jej stav do neskorého popoludnia trochu zlepšil.

O podrobnostiach, ako sa dieťa pravdepodobne dostalo k zbrani použitej pri streľbe, šéf polície nehovoril. Piatková streľba zrejme opäť podnieti diskusiu o obmedzení prístupu verejnosti k zbraniam v Spojených štátoch amerických.

Medzi najznámejšie prípady násilia páchaného strelnými zbraňami v USA v minulom roku patrilo zabitie 10 ľudí v potravinách v New Yorku či zastrelenie 21 ľudí v škole v Texase.

