VIDEO: Tretiu etapu Rely Dakar skomplikoval extrémny dážď, búrka a záplavy

Podľa portálu Racer trápil účastníkov pretekov Rely Dakar 2023 v tretej etape silný dážď, ktorý narobil obrovské problémy na ceste.



Keď konvoj Dakaru cestoval z Aluly do Hailu, zistili, že posledných 100 km trate odplavilo. Skrátená etapa merala 377 km. Ako píše Sportnet, český veterán Dakaru David Pabiška si vraj nič podobné nepamätá.



„Nevidel som na centimeter pred seba. Bol to úplný masaker. Na diaľnici cestou do bivaku na mňa striekali kaluže. Hrôza,“ opísal Pabiška situáciu na trati. Na čele automobilových pretekov sa napokon umiestnil Nasser Al-Attiyah.



Katarčan sa ujal celkového vedenia a so spolujazdcom toyoty Mathieuom Baumelom majú teraz náskok takmer 15 minút na svojho najbližšieho súpera. V rámci motocyklových pretekov sa najlepšie darilo Američanovi Masonovi Kleinovi.





Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.