8 tipov, ako si zarobiť peniaze na internete. Zoznám sa s pojmami ako affiliate marketing alebo mystery shopping

Online svet ponúka viacero spôsobov, ako si vytvoriť slušný bočný príjem alebo si zarobiť nejaké to euro popri štúdiu. Pri väčšine z nich nepotrebuješ žiadny počiatočný vklad peňazí a ani špeciálne vzdelanie. Veľkou výhodou je, že ide o bočný príjem, ktorý môžeš zväčša zarobiť z pohodlia svojho gauča, nemusíš kvôli nemu nikam vstávať a pracovné tempo si určuješ sám.

1. Založ si blog a zarábaj pomocou affiliate marketingu

Ak si ešte nepočul o affiliate marketingu, vysvetlíme ti ho v jednoduchosti. Ide o marketingovú stratégiu, keď tvorca online obsahu, napríklad blogu, dostáva odmenu za to, že privedie návštevníkov na inú stránku, ktorá ponúka nejakú službu alebo tovar. Ak by sme to mali vysvetliť na praktickom príklade, predstav si, že máš blog so zdravými receptami, do ktorých pridávaš odkazy na e-shopy so zdravou alebo športovou výživou.

Na svojom blogu môžeš zarábať aj pomocou affiliate marketingu. Zdroj: Pexels.com



Za každého návštevníka, ktorý príde na e-shop z tvojej stránky a niečo si kúpi, dostaneš finančnú odmenu. Affiliate marketing veľmi dobre funguje pri lifestylových témach, blogoch o móde alebo kozmetike, športe alebo recenzovaní filmov či hier. Svoju reklamnú plochu môžeš ponúknuť napríklad na portáloch ako dognet.sk alebo shareasale.com.

