Muž na diaľnici v plnej premávke uháňal rýchlosťou až 210 km/h. Chytila ho policajná hliadka.

Polícia Bratislavského kraja v piatok na Facebooku informovala o ďalšom nezodpovednom porušení pravidiel rýchlosti.



„Diaľniční policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave dňa 28. 12. 2022 okolo 14.00 h namerali na diaľnici D1 smer Trnava vodiča motorového vozidla zn. Audi,“ napísali príslušníci zboru.



„‚Smelý‘ vodič s vozidlom švihal rýchlosťou 210km/h v plnej premávke, čím prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 100km/h. Hliadkou diaľničných policajtov bol vyriešený blokovo,“ doplnili.





Podľa Pravdy prekročenie rýchlosti v obci o 50 km/h a mimo obce o 60 km/h sa podľa novely cestného zákona definuje ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Ak sa šofér takéhoto priestupku dopustí počas 12 mesiacov trikrát, čaká ho doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti či preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. To zároveň nič nemení na tom, že sa vodič nevyhne ani opakovaným pokutám od 250 do 800 eur. V riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur.







