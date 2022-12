Riaditeľ Markízy Settele: Slováci majú radi, ak vidia trošku drámy a emócií. Televízia tu má stále veľkú silu

Matthias Settele stojí na čele televízie Markíza už od roku 2013. Predtým zastával podobné pozície na mediálnom trhu v Rakúsku, Nemecku a pracoval pre televízie vo viac než 20 ďalších európskych krajinách. „Slováci majú radi, ak vidia trošku drámy a emócií,“ hovorí o špecifikách nášho trhu a dodáva, že v inom smere sa slovenský mediálny trh od toho vo zvyšku Európy zásadne nelíši.

Mediálny trh sa však mení na celom svete a televízne stanice už nesúperia o priazeň divákov len medzi sebou, ale aj so silným konkurentom, ktorým sú globálne streamovacie platformy ako Netflix alebo HBO Max. Podľa slov Matthiasa Setteleho nikdy predtým nebol väčší záujem divákov o videoformáty, akurát nové generácie divákov majú iné zvyky, ktoré budú pre televízne stanice v budúcnosti výzvou.

Ako vidíte budúcnosť klasického televízneho vysielania v dobe streamovacích platforiem?

Nikto nevie, ako to bude fungovať v budúcnosti. Ak by to náhodou niekto vedel, bol by veľmi bohatý a slávny. Vidíme však isté trendy a streamovacie platformy sú tiež len jedným z nich. Diváci si na nich môžu pozrieť kedykoľvek, kdekoľvek a akýkoľvek film alebo seriál. Stále sa však najlepšie sledujú na veľkej televíznej obrazovke.

Generálny riaditeľ televízie Markíza Matthias Settele vo svojej kancelárii. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Preto si myslím, že trend sledovania televízie ako takej tu bude stále. Postupne však bude prichádzať k stále väčšiemu prepojeniu digitálnych platforiem a klasických televíznych staníc. Samozrejme, tieto služby budú dostupné na všetkých typoch obrazoviek, či už pôjde o mobil, notebook alebo televízor.

Má generácia Z a mileniáli iné zvyky alebo nároky pri sledovaní televízie ako napríklad generácia pred nimi?

Určite áno. Realita je však taká, že sledovaním videí trávia omnoho viac času ako generácia pred nimi, akurát na to používajú iné platformy. Konzumácia videoobsahu nebola nikdy taká veľká, ako je teraz. Ako televízia sa delíme o koláč sledovanosti aj s platformami ako Youtube alebo Netflix.

Najväčším prekvapením boli siete medzi politikou a biznisom, v ktorých sa musíte naučiť chodiť. Ale pri samotnej práci v televízii ma až tak zásadne neprekvapilo nič.

Pred dvadsiatimi rokmi sme si ho delili len medzi jednotlivými televíznymi stanicami, to je to, čo sa na trhu vysielania zmenilo. Diváci si navyše môžu vyberať medzi rôznymi typmi videoobsahu – od krátkych videí na Tiktoku až po dlhé formáty na Netflixe alebo Voyo. Produkuje sa množstvo kvalitného obsahu, ale je pravdou aj to, že zároveň sa produkuje aj množstvo nekvality.

Ako je to na Slovensku, máme radšej streamovacie platformy alebo televíziu?

Televízia tu má stále veľkú silu. Dokazujú to aj čísla, keď pravidelne Markíza počas večerov pritiahne pozornosť stoviek tisíc divákov. Zmenou však je, že kedysi všetci sledovali televíziu naživo. Dnes najmä mladí diváci, ktorí u nás vyhľadávajú formáty ako Love Island alebo Farma, stále viac využívajú možnosť sledovania šou z televízneho archívu alebo prostredníctvom našej platformy Voyo. Ak si spočítame sledovanosť všetkých kanálov, z roka na rok narastá. Stále viac sa však udomácňuje trend, že si divák sám určí, kedy si niečo pozrie, a tak klesá sledovanosť živého vysielania.

