VIDEO: Pri reťazovej havárii v americkom Ohiu sa zrazilo takmer 50 áut, zomrelo 13 ľudí

V americkom štáte Ohio došlo k reťazovej havárii, zrazilo sa 46 vozidiel. Stalo sa to na zľadovatenej diaľnici Ohio Turnpike v okrese Sandusky, medzi mestami Toledo a Cleveland. Počet obetí sa počas noci vyšplhal na 13.

Zachránených ľudí museli prevážať do neďalekého zariadenia, aby sa mohli zohriať, uviedla diaľničná hliadka. Cestu v oboch smeroch sprejazdnili až sedem hodín po nehode, zjazdnosť je v celej oblasti stále veľmi problematická. Tamojšia diaľničná polícia cestovanie neodporúča.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions. One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w

🚨#BREAKING: Mass Casualty Incident’ declared following pileup on Interstate 75 in Ohio



📌#Kirkwood l #OH



Multiple emergency crews are responding too a very serious accident is occurring on I-75N. With Mass Casualty Incident declared reports of over 100+ vehicles are piled up pic.twitter.com/TgfCm852Si