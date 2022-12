Holandsko poskytne Ukrajine 2,5 miliardy eur. Pomôžu vo vojne

Holandsko poskytne Ukrajine v roku 2023 pomoc vo výške 2,5 miliardy eur, oznámila v piatok holandská vláda, informuje Sky News. Táto suma bude využitá na vojenskú pomoc, obnovu kľúčovej infraštruktúry a vyšetrovanie možných vojnových zločinov.

„Keďže Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine, Holandsko poskytne Ukrajine pomoc. Vojenskú, humanitárnu a diplomatickú. V roku 2023 na to vyčleníme 2,5 miliardy eur. Ukrajina sa na Holandsko môže spoľahnúť. Práve sme to potvrdili v rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským,“ uviedol holandský premiér na Twitteri.

O telefonickom rozhovore referoval na Twitteri aj Zelenskyj. Poďakoval sa Holandsku za pomoc „v boji proti agresorovi“.

„Ceníme si podporu Holandska! Pokračujeme v spolupráci na posilnení obranyschopnosti, energetickej stability a obnove dôležitej infraštruktúry,“ napísal ukrajinský prezident.

Had a conversation with 🇳🇱 PM @MinPres. Thanked for the decision to allocate €2.5 billion to help 🇺🇦 in the fight against the aggressor. We appreciate 🇳🇱 support! We keep working together to increase defense capability, energy stability & restore critical infrastructure.